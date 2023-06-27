انت الان تتابع نرصد سلامتها وظروف تخزينها.. 103 زيارات ميدانية لمتابعة الأدوية بمكاتب شؤون الحج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

باشرت الهيئةُ العامة للغذاء والدواء زياراتِها الميدانية للمقرات الطبية التابعة لمكاتب شؤون الحج، بالتعاون مع الشؤون الصحية بمكة المكرمة والمدينة المنورة.

وبلغ عدد المقرّات التي تمت زيارتها 73 مقرًّا طبيًّا بمكة المكرمة، و30 مقرًّا بالمدينة المنورة.

وتستمرّ أعمال الرقابة والمتابعة الميدانية حتى انتهاء موسم الحج؛ للتحقق من سلامة المستحضرات الصيدلانية والمستلزمات الطبية، والاطلاع على مدى الالتزام بظروف التخزين المنصوص عليها، وعدم وجود أي أدوية أو مستحضرات صيدلانية متبقية أو رجيعة من الأعوام السابقة، والتأكد من استخدام "الأدوية المقيدة" وفق الأنظمة المعمول بها دوليًّا ضمن نطاق أفراد البعثة، إضافةً إلى التحقق من مطابقة الكميات الموجودة في المقرات الطبية مع الكميات التي تم فسحها من قبل الهيئة في منافذ الفسح.

وتشترط "الهيئةُ" على جميع مكاتب شؤون الحج تصديرَ الكميات المتبقية من الأدوية والمستلزمات الطبية عند مغادرة البعثة للمملكة، بموجب بيان جمركي في نهاية موسم الحج، وعدم توزيع الكميات الزائدة عن الحاجة أو المتبقية من الأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية لأي جهة كانت، وعدم حفظها في المقرّات السكنية بعد انتهاء موسم الحج، ويلزم إعادة تصديرها حتى لا تتعرض للتلف.