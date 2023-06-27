انت الان تتابع "حذاء مريح".. 6 خطوات للاعتناء بقدمك أثناء فترة الحج توضحها "الصحة" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 27 يونيو, 2023, 5:47 صباحاً

دعت وزارةُ الصحة إلى عدم إهمال صحة القدم في الحج، والاعتناء بفحصها وغسلها وترطيبها باستمرار، موضحة كيف يمكن الاعتناء بالقدم أثناء فترة الحج. وبيّنت الوزارة أنه للاعتناء بالقدم أثناء فترة الحج يجب التأكد من 6 خطوات؛ وهي: "ترطيب القدم جيدًا بكريم مرطب يوميًّا؛ حتى تتجنّب الجفاف والتشققات، وقص الأظافر، والمحافظة على نظافتها، وفحص الحذاء قبل الاستخدام". وأضافت: كما يجب التأكد من "غسل القدمين يوميًّا، والحرص على تجفيفها بشكل جيد، وتجربة الحذاء والحرص على اختيار حذاء مريح وسهل الاستخدام، وفحص القدم بشكل متكرر للبحث عن تشققات أو تقرحات أو انتفاخ أو إصابات أو أي تغير في اللون".

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