انت الان تتابع هل يجوز ربط أرجل الأضحية لذبحها؟ فتوى لـ"الفوزان" تستحضرها "الزراعة" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - نشرت وزارةُ البيئة والمياه والزراعة، ممثلة في إدارة الإرشاد الزراعي؛ الحكمَ الشرعي في جواز ربط أرجل الأضحية أثناء الذبح؛ وذلك وفق ما جاء في فتوى للدكتور صالح الفوزان.

وتفصيلًا: سأل سائل وفق فيديو نشرته الإدارة عبر حسابها على "تويتر"، عن "حكم ربط أرجل الذبيحة عند الذبح تسهيلًا للذبح، علمًا بأن ربط رجليها عند الذبح ومنعها من الحركة يقلّل من خروج الدم"؛ حيث جاءت فتوى "الفوزان" واضحة، يقول فيها: "لا ما تربط؛ لأن حركتها برجليها فيها راحة لها وتخفيف للألم، فلا يربطها".

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