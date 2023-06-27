انت الان تتابع تجنّبوا صعود الجبال بالمشاعر المقدّسة.. رسالة من "الحج" لضيوف الرحمن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 27 يونيو, 2023, 6:51 صباحاً

دعت وزارةُ الحج والعمرة، ضيوفَ الرحمن إلى تجنّب صعود الجبال في المشاعر المقدّسة؛ حرصًا على سلامتهم. وأوضحت الوزارة عبر حسابها على "تويتر"، تقول: "ضيفَ الرحمن، حرصًا على سلامتك؛ تجنّب صعود الجبال والمناطق العالية، وتجنّب التحرك على الصخور غير المستقرّة". وأضافت: "تجنّب الخروج من مسارات التفويج، والتزم بتوجيهات المنظمين ورجال الأمن".

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