لقطاتٌ جوية.. ترصد انسيابية تفويج الحجاج وتكامل التنظيم بين الجهات المعنية

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 27 يونيو, 2023, 6:54 صباحاً

رصدت لقطاتٌ جويةٌ انسيابيةَ تفويج الحجاج وتكامل التنظيم بين الجهات المعنية، وسط منظومة متكاملة من الخدمات هيأتها حكومة خادم الحرمين الشريفين بهدف التيسير على الحجاج لأداء مناسكهم بكل يسر وسهولة. وكان حجاج بيت الله الحرام قد بدأوا مع إشراقة صباح هذا اليوم الثلاثاء التاسع من شهر ذي الحجة لعام 1444هـ، بالتوجه إلى صعيد عرفات الطاهر مفعمين بأجواء إيمانية يغمرها الخشوع والسكينة، وتحفهم العناية الإلهية. وواكبت قوافلَ ضيوف الرحمن إلى مشعر عرفات الطاهر متابعةٌ أمنية مباشرة يقوم بها أفراد مختلف القطاعات الأمنية التي أحاطت طرق المركبات ودروب المشاة؛ لتنظيمهم حسب خطط تصعيد وتفويج الحجيج، إلى جانب إرشادهم وتأمين السلامة اللازمة لهم.

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