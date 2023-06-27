انت الان تتابع "الرفدي" يحتفل بزواجه بتشريف أميرَيْ حائل وعسير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 27 يونيو, 2023, 7:07 صباحاً

احتفل، مساء أمس، مرضي بن سليمان الرفدي، بزواج ابنه "فارس" في مدينة حائل. وقد شرّف الحفلَ الأميرُ عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز آل سعود أمير منطقة حائل، والأميرُ تركي بن طلال بن عبد العزيز آل سعود أمير منطقة عسير. كما حضر الحفلَ عددٌ كبيرٌ من وجهاء منطقة حائل، وضيوفٌ من خارج المنطقة. وقام الحضور بأداء اللعبة الحربية التي اشتهرت بها قبيلة عنزة "الدحة" أمام الضيوف، ثم توالت القصائد خلال الحفل.

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