انت الان تتابع "التغطية الإسعافية في عرفات ومزدلفة".. جهود لـ"الهلال الأحمر" بالأرقام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - عُرِفت هيئة الهلال الأحمر السعودي، بطبيعة التغطية الإسعافية التي تقدّمها في مشعر عرفات ومزدلفة؛ وذلك استعدادًا واطمئنانًا على ضيوف الرحمن يوم عرفة.

وأوضحت الهيئة، عبر حسابها على "تويتر"، أن الخدمة الإسعافية لحج (1444هـ- 2023م) في نطاق عرفات ومزدلفة، تشمل: أكثر من 560 ممارسًا صحيًّا ومتطوعًا، وأكثر من 280 فرقة إسعافية متخصصة، و27 مركزًا إسعافيًّا".

كانت هذه تفاصيل خبر "التغطية الإسعافية في عرفات ومزدلفة".. جهود لـ"الهلال الأحمر" بالأرقام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.