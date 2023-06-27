انت الان تتابع نزف جرح أو جسم غريب.. 4 حالات يلزم فيها مراجعة الطوارئ أثناء الحج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 27 يونيو, 2023, 7:21 صباحاً

أوضح مستشفى حراء العام، عضو التجمع الصحي بمكة المكرمة، 4 حالات يلزم فيها الذهاب إلى الطوارئ أثناء الحج. وقال المستشفى عبر حسابه الرسمي على "توينر": إن هناك حالات يلزم فيها الذهاب إلى الطوارئ أثناء الحج؛ من بينها: "استمرار نزف الجرح، أو وجود جسم غريب في الجرح، وإذا كان المريض مريض سكري أو لديه حالة صحية خاصة. وأضاف مستكملًا الحالات: "إذا كان الجرح عميقًا أو لم تستطع التحكم بالجرح، وعند ملاحظة علامات العدوى مثل: احمرار أو تورم أو زيادة الألم".

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