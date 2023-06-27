انت الان تتابع ميدانيًّا وجوًّا.. شاهد مدير الأمن العام يتابع "خطط التصعيد لمشعر عرفات" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تابع مدير الأمن العام، رئيس اللجنة الأمنية للحج الفريق محمد بن عبدالله البسامي، اليوم، خطط التصعيد لمشعر عرفات، ميدانيًّا وجوًّا.

وعبر فيديو نشره الحساب الرسمي للأمن العام على "تويتر"، ظهرت عمليات المتابعة الحثيثة من قِبَل مدير الأمن العام لرصد جهود وخطط التصعيد لمشعر عرفات، والتأكد من كامل الإجراءات.

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