انت الان تتابع الترحيل الطبي بمكة والمشاعر.. بلاغات الـ24 ساعة يبرزها "الهلال الأحمر" بالأرقام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 27 يونيو, 2023, 7:50 صباحاً

كشفت هيئةُ الهلال الأحمر السعودي عن إحصائية بلاغات الترحيل الطبي في ‎العاصمة المقدسة ليوم 8 ذي الحجة 1444هـ. وأوضحت الهيئة عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، أن مجموع البلاغات الواردة عن الترحيل الطبي في الحج ليوم 7 ذي الحجة 1444هـ بلغ 2085. وبيّنت أن من هذه البلاغات توزّعت على النحو الآتي: 60 بلاغًا بالحرم المكي، و701 بالعاصمة المقدسة، و1324 بالمشاعر المقدسة".

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