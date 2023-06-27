في مشهد مَهيب.. جنبات مسجد نمرة تكتظ بالحجيج قبيل خطبة عرفة

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محمد بن مسعود - الدمام - رصدت عدسة "الخليج 365" صورًا للمشهد المهيب لحجاج بيت الله الحرام في مسجد نمرة في ‫مشعر عرفات، قبيل بدء خطبة عرفة التي سيشاهدها العالم عبر قنوات التلفزيون السعودي؛ حيث اكتظ المسجد الذي يتسع لنصف مليون مُصَلٍّ بساحاته الجانبية.

وكانت وزارة الشؤون الإسلامية قد هيأت مسجد نمرة بكافة وسائل السلامة والراحة وبما يضمن تأدية الحجاج لمناسكهم بكل يسر وسهولة؛ حيث تَوافد ‫ضيوف الرحمن منذ الساعات الأولى من فجر اليوم وسط منظومة متكاملة من الخدمات التي هيأتها وزارة الشؤون الإسلامية ليؤدوا نسكهم بطمأنينة وخشوع.

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