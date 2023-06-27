شاهد.. محطات وعلامات في مسيرة خطيب يوم عرفة "يوسف بن سعيد"

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 27 يونيو, 2023, 8:24 صباحاً

تحت وسم #بسلام_آمنين، رصدت قناة الإخبارية، محطات في مسيرة خطيب يوم عرفة الدكتور يوسف بن محمد بن سعيد. وأوضحت "الإخبارية"، عبر فيديو نشرته على حسابها بـ"تويتر"، محطات رحلة خطيب يوم عرفة بدءًا من صدور الموافقة الكريمة على توليه إلقاء الخطبة لهذا العام 1444هـ مرورًا بسيرته التعليمية والعلمية؛ حيث حفظ القرآن الكريم وجملة من المتون في سن مبكرة، وقرأ على عدد كبير من العلماء بمن فيهم الشيخ عبدالعزيز بن باز، والشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ وآخرون. وفي جعبة المؤهلات العلمية، حصل "بن سعيد" على درجة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في المذاهب المعاصرة بتقدير ممتاز، وله أكثر من ثلاثين كتابًا وبحثًا منشورًا وتحت النشر. وتَقَلّد مناصب عدة؛ منها: عضوية هيئة كبار العلماء، ونائب وزير الشؤون الإسلامية، وأستاذ دكتور ورئيس لقسم العقيدة والمذاهب المعاصرة في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. كما شغل رئاسة وعضوية العديد من اللجان العلمية بوزارة الشؤون الإسلامية ومجمع الملك فهد وجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وقام بالتدريس والخطابة في المسجد الحرام والمسجد النبوي، كما شارك في برامج الوزارات والجامعات العلمية، وشارك في الإذاعة والتلفاز والصحف، وأشرَفَ وراقَبَ الرسائل العلمية وناقشها.

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