انت الان تتابع "الزعاق": يوم عرفة هذا العام الأطول منذ 33 سنة ولن يتكرّر إلا بمثلها! ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 27 يونيو, 2023, 8:34 صباحاً

قال الدكتور خالد الزعاق: إن يوم عرفة لهذا العام هو أطول يوم عرفة منذ 33 سنة، ولن يتكرّر إلا بمثل هذه السنوات. وأوضح "الزعاق"، عبر فيديو نشره على حسابه على "تويتر"؛ أن هذا الطول لن يتكرر إلا بعد 33 سنة في عام 1477هـ. وأردف: "يعنى طول النهار اليوم قرابة 15 ساعة".

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