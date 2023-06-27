"القدير" ينال درجة الدكتوراه في القانون

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محمد بن مسعود - الدمام - حصل الزميل الإعلامي "عبدالعزيز القدير" على درجة الدكتوراه بامتياز مع مرتبة الشرف من جامعة الملك عبدالعزيز في جدة.

وجاءت رسالة الدكتوراه في تخصص القانون بمسار "الدراسات القضائية".

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