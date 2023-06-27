الأمن الفيدرالي الروسي يُسقط الدعاوى الجنائية عن متمردي مجموعة "فاغنر"

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محمد بن مسعود - الدمام - أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، إسقاط الدعاوى الجنائية عن متمردي مجموعة "فاغنر" العسكرية الخاصة، وطيّ التحقيق الجنائي الذي أثير ضدهم في الـ24 من الشهر الجاري.

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