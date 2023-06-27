انت الان تتابع أكثر من السرعة والدقة.. تعرف على مميزات "الدرون" في فحص طرق المشاعر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 27 يونيو, 2023, 8:49 صباحاً

تُعدّ تقنية الدرون التي أعلنت عن استخدامها الهيئة العامة للطرق في فحص وتقييم الطرق في المشاعر المقدسة؛ من الوسائل المساعدة للتأكد من سلامة وجودة كافة الطرق المؤدية للمشاع؛ حيث تعمل هذه التقنية بشكل حراري لرصد الملاحظات على شبكة الطرق، بالإضافة إلى دور هذه التقنية في فحص العبارات والجسور بشكل آلي وسريع ودقيق. كما تعمل هذه التقنية على تقييم الطرق بشكل أسرع وأشمل، بالإضافة إلى إتمام إجراءات عمليات الفحص، واختصار الجهد والوقت، مع ضمان الدقة. وتتميّز هذه التقنية برصد التعديات على الطرق وتسريع معالجتها، ورفع مستوى السلامة عبر استخدام المسح الحراري، ورفع مستوى النظافة والصيانة على الطرق. الجدير بالذكر: أن الهيئة العامة للطرق سخّرت العديد من التقنيات الحديثة؛ ومنها تقنيات ومعدات المسح والتقييم التي تبلغ 18 معدة حديثة، كما قامت الهيئة باستخدام تقنية الدرون بهدف أتمتة أعمال المسح، ورفع الجودة، وتمكين اتخاذ القرار.

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