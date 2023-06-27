الأمن العام.. خرائط تفاعلية تُعرّف الحجيج بالحركة المرورية وتجنّبهم الزحام

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محمد بن مسعود - الدمام - بدأ الأمنُ العام تقديمَ خدمة التعرف على الحركة المرورية، وتحديثها بشكل دوري، طيلة رحلة حج العام الحالي 1444هـ من قبل حجاج بيت الله الحرام، عبر الخرائط التفاعلية.

ودعا الأمن العام ضيوف الرحمن للاستفادة من الخرائط في تحديد مساراتهم بعناية وتجنب الازدحام المروري، ومعرفة الحركة المرورية في "مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والمسجد الحرام والمنطقة المركزية"، واتجاهات الحركة والتصعيد والنفرة، وذلك عبر الرابط: https://hajjtraffic.com.

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