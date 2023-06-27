شكرا لقرائتكم مشهد مؤثر لحاج معاق يساعد معاقًا آخر بمشعر عرفات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - وثقت ” العربية” مشهد مؤثر لقيام حاج معاق وهو يساعد آخر من أجل الصعود لجبل الرحمة بمشعر عرفات.

ويظهر الفيديو قيام حاج مبتور القدم يضع جهازًا اصطناعيًا بأحد قدميه، وهو يساعد حاج آخر مبتور القدمين، ويجلس على كرسي متحرك من أجل الصعود إلى جبل الرحمة بـ مشعر عرفات

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من جهة أخرى، استقر ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة البالغ عددهم 4951 حاجًا وحاجة من 92 دولة حول العالم في المخيمات بصعيد عرفات الطاهر وسط أجواء روحانية سادها الأمن والأمان والراحة، ومنظومة من الخدمات المتكاملة والرعاية الشاملة التي وفرتها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالتعاون مع مختلف القطاعات.

وجنّدت وزارة الشؤون الإسلامية كل طاقاتها البشرية والآلية وسخرت جميع إمكاناتها لتقديم أرقى الخدمات لضيوف البرنامج، الذي تشرف عليه الوزارة، وتحقيق كل ما يمكنهم من أداء مناسك الحج بكل يسر وسهولة وفق تطلعات ولاة الأمر في هذه البلاد المباركة.

وعبّر عدد من ضيوف البرنامج عن عظيم شكرهم وتقديرهم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين على ما يوليانه من اهتمام و عناية بالحجاج والحرمين الشريفين.