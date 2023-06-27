شكرا لقرائتكم طائرات مروحية لمتابعة حركة تفويج الحجاج إلى مشعر عرفات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - واصلت الجهات الأمنية المتخصصة، اليوم الثلاثاء، إشرافها ومتابعتها لحركة تفويج الحجاج إلى مشعر عرفات، لتأدية الركن الأعظم للحج.

ونشرت “قناة الإخبارية” مقطعًا مصورًا لطائرة مروحية، وهي تتابع حركة تفويج الحجاج إلى مشعر عرفات، والتأكد أنها تتم بكل يسر وسلاسة.

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جهود أمنية متواصلة

من جهته، نوه وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا، الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز بالجهود التي يبذلها منسوبو الجهات الأمنية والعسكرية المشاركين في مهمة حج هذا العام 1444هـ.

وأكد وزير الداخلية خلال لقائه أعضاء اللجنة الأمنية بالحج وقيادات قوات أمن الحج في مقر وزارة الداخلية بمكة المكرمة، أن جهود الجهات الأمنية في الوزارة والجهات العسكرية في وزارة الحرس الوطني، ووزارة الدفاع، ورئاسة الاستخبارات العامة، ورئاسة أمن الدولة، أسهمت بفضل الله في نجاح مراحل الخطط الأمنية التي تم تنفيذها حيث لم يسجل أي حالة قد تعكر صفو حجاج بيت الله الحرام منذ وصولهم إلى مكة المكرمة حتى نهاية يوم التروية.

ووجه وزير الداخلية بمواصلة الجهود الأمنية خلال الفترة المقبلة، حتى يعود الحجاج إلى أوطانهم، وقد أتموا نسكهم بكل طمأنينة ويسر.