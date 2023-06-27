شكرا لقرائتكم لحظة إسعاف بعض الحجاج المصابين في صعيد عرفات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - وثقت “قناة العربية” لقطات من الخدمات الإسعافية المباشرة للحجاج المصابين في صعيد عرفات، وسط جهود متواصلة من فرق الكشافة على تلطيف الأجواء على الحجاج بإعطائهم المياه ورش رذاذ المياه بسبب ارتفاع درجات الحرارة.

ويظهر التقرير المصور، تقديم فرق الهلال الأحمر خدماتهم الطبية المباشرة للحجاج المصابين، لاسيما مع ارتفاع درجات الحرارة اليوم وعدم تقيد البعض بارتداء المظلات.

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وأبرزت آراء بعض الحجاج القادمين من مصر سعادتهم وانبهارهم بالخدمات المقدمة، موجهين شكرهم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، قائلين :” لطف السعوديين خفف من حرارة الجو هنا”، مؤكدين التزامهم بالتعليمات بالإضافة لما يتم تقديمه من خدمات توعوية وإسعافية وخدمية مميزة لخدمتهم.

إجهاد حراري

من جهته، كشف المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة محمد العبد العالي، استقبال 13 حالة إجهاد حراري منها 3 حالات وصلت للصدمة الحرارية، وهي حالة متقدمة قد تؤدي للوفاة.

وأوضح متحدث وزارة الصحة لـ “العربية”، أن هناك تنبيهات من الأرصاد والصحة بشأن احتمال التعرض للإجهاد الحراري والصدمات الحراري.

عوامل الإصابة

وأضاف أن احتمالات الإصابة كبيرة، لاسيما مع توافد الحجاج إلى مشعر عرفة مع ظروف وعوامل طقس قد تؤدي لزيادة حالات الإجهاد الحراري بسبب ارتفاع درجات الحرارة، بالإضافة للأشعة المنبعثة من الشمس والتي سجلت أعلى مستوياتها اليوم تجاوزت 10 والتي يتوقع أن تصل إلى 12 وهو أعلى بكثير من المعدل الطبيعي المتمثل في 3 وفقاً لمنظمة الصحة العالمية.