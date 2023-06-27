انت الان تتابع "الجلاجل": الوضع الصحي للحجاج مطمئن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 27 يونيو, 2023, 10:38 صباحاً

أكد وزير الصحة فهد الجلاجل، أن الوضع الصحي للحجاج مطمئن. وقال الجلاجل: مستعدون لأهم المخاطر التي يتعرض لها الحجاج بوقت مبكر. وأكد أن إصابات الإجهاد الحراري 40 حالة، و46 عملية قلب مفتوح، و770 عملية قسطرة قلبية.

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