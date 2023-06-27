انت الان تتابع متنزهات وواجهات بحرية ورقابة.. جازان تضرب موعدًا مع زينة العيد وفرحته ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 27 يونيو, 2023, 10:38 صباحاً

أنهت أمانة منطقة جازان والبلديات التابعة لها، استعداداتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك؛ سعيًا لخدمة الأهالي والزوار والمتنزهين، ولإضفاء مظاهر البهجة والسرور في نفوسهم. وشملت الاستعدادات: تركيب اللوحات والمجسمات الجمالية وعقود الزينة في الميادين والمتنزهات والطرقات، وذلك بعد تكثيف أعمال الصيانة والنظافة وغسل ساحات المساجد وتطهيرها؛ استعدادًا لصلاة العيد. كما تواصل فرق الأمانة الرقابية جولاتها التفتيشية للتأكد من مستوى الامتثال وضمان وصول الخدمة المقدمة للمستهلكين وفق الاشتراطات الصحية، وتحديد قائمة المطابخ المصرح لها بذبح الأضاحي في مدينة جازان والعديد من المحافظات بعد استيفائها كافة الشروط الصحية والنظامية. وتضمّنت خطة الأمانة الشاملة لإجازة عيد الأضحى المبارك هذا العام، تهيئة الواجهات البحرية والحدائق والمتنزهات بمختلف محافظات ومراكز المنطقة، وكذلك المرافق العامة والساحات البلدية، بالإضافة إلى الفعاليات المتنوعة التي تنظمها الأمانة بمركز الأمير سلطان الحضاري بمدينة جازان في ثاني وثالث أيام العيد، تحت شعار "عيدنا فرحة".

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