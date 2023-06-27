انت الان تتابع "أول بيعة" وللتاريخ عبق.. 5 مساجد يبحر فيها الحجاج بالمشاعر المقدسة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

يحرص ضيوف الرحمن على توثيق رحلتهم الإيمانية بزيارة مساجد المشاعر المقدسة، والصلاة فيها؛ لاسترجاع عبق التاريخ وعراقته، التي تمثل مكانة كبيرة لدى المسلمين، وفي طليعتها مسجد نمرة في عرفات، ومسجد "الخيف والبيعة" في منى، والتي شهدت مسيرة تطوير متواصلة عبر الأزمنة المختلفة؛ وصولًا إلى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله؛ لتحتفظ بعراقتها ومكانتها الدينية والتاريخية.

وشهد مسجد نمرة، الذي يُعرف بأسماء عدة منها، مسجد إبراهيم الخليل وعرفة وعرنة، أضخم توسعاته؛ لتصل مساحته إلى 18 ألف متر مربع؛ ليصبح بذلك ثاني أكبر مسجد في منطقة مكة المكرمة من ناحية المساحة بعد المسجد الحرام؛ حيث يستقبل أفواج الحجاج في فترة مبكرة تسبق موعد الوقوف في مشعر عرفات.

فيما يقع مسجد الخيف على مقربة من "الجمرة الصغرى"؛ وهو مبنيّ على الطراز العربي الإسلامي على يمين الذاهب إلى عرفات، ومرت عمارته بعدة مراحل، وتُعد توسعة المملكة للمسجد، الأكبر في تاريخه؛ إذ بلغت أكثر من 45 ألف متر مربع، خلاف المساحات المهيأة للمصلين حول المسجد.. ويمثل المسجد منارة حقيقية لإنارة الطريق أمام حجاج بيت الله الحرام، ومسجد البيعة الذي يقع أسفل جبل "ثبير" التاريخي المطل على ساحات الجمرات.

ويمثل هذا المسجد حقبة مهمة من تاريخ الدعوة الإسلامية في العهد المكي؛ ففي هذا المكان عُقدت أول بيعة في الإسلام، في عهد كانت الدعوة فيه تعيش حصارًا خانقًا من أهل الضلال في مهبط الوحي ومنطلق الرسالة مكة المكرمة، ويبعد عن الجمرة الكبرى حاليًا كيلومترًا واحدًا تقريبًا، وتُقَدر مساحته بـ500 متر مربع.