انت الان تتابع 9 إرشادات دقيقة لتجنّب الإصابات الحرارية أثناء الحج.. "وقاية" تنصح ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 27 يونيو, 2023, 11:06 صباحاً

قالت هيئة الصحة العامة "وقاية": إن من إرشادات الوقاية من الإصابات الحرارية خلال الحج، استخدام المظلة الشمسية وشرب السوائل بكميات كافية. وأوضحت الوزارة، عبر حسابها على "تويتر"، 9 إرشادات للوقاية من الإصابات الحرارية، شملت "عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس، واستخدام المظلة الشمسية، وشرب السوائل بكميات كافية، وتجنب الإجهاد الشديد، وأخذ قسط كافٍ من الراحة بعد تأدية كل شعيرة ما أمكن ذلك؛ بهدف إعادة الحيوية للجسم". ونصحت بـ"استعمال الملابس القطنية النظيفة والخفيفة، وتجنّب استخدام الملابس الثقيلة والداكنة"، مشيرةً إلى أن الاغتسال مفيد للجسم لإعطائه التبريد اللازم وأيضاً الشعور بالانتعاش ويجدد النشاط ويقضي على حالة الخمول المصاحبة للحر. وأكدت أهمية محاولة تبريد الجسم باستمرار، إما بالماء أو من خلال المراوح وما إلى ذلك، والمحافظة على النظافة الشخصية للوقاية من الأمراض الجلدية المصاحبة لارتفاع درجات الحرارة.

كانت هذه تفاصيل خبر 9 إرشادات دقيقة لتجنّب الإصابات الحرارية أثناء الحج.. "وقاية" تنصح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.