انت الان تتابع مقتل جندي إسرائيلي خلال تدريبات عسكرية في النقب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 27 يونيو, 2023, 11:41 صباحاً

أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل جندي الليلة الماضية جراء إصابته برصاصة خلال تدريبات بقاعدة عسكرية في صحراء النقب. وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: "سقط جندي مقاتل، الليلة الماضية، نتيجة حادثة إطلاق نار لجيش الدفاع خلال تدريب في إحدى الثكنات العسكرية الكائنة وسط البلاد"، مبينًا أن "أسباب الحادث ومسبباته قيد الفحص في الميدان من قبل القادة، فيما شرعت الشرطة العسكرية بالتحقيق في الحادث". وذكر موقع "والا" العبري، أن الجندي قُتل في قاعدة التدريبات العسكرية التابعة لوحدة لواء المظليين في منطقة "شومرا"، شمالي النقب، "بسبب تشخيص خاطئ".

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