انت الان تتابع "بوتين": تمرد "فاغنر" لم يحظَ بدعم الجيش ولا السكان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 27 يونيو, 2023, 11:50 صباحاً

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الثلاثاء، خلال خطاب ألقاه أمام ممثلين عن الأجهزة الأمنية في "الكرملين"، أن تمرد "فاغنر" المسلح لم يحظَ بدعم الجيش النظامي ولا المواطنين الروس. وأضاف "بوتين": "الأشخاص الذين انجرّوا إلى التمرد أدركوا أن لا الجيش ولا الشعب يقفان إلى جانبهم"، مؤكدًا أن عمل الأجهزة الأمنية "سمح بمنع تطور الوضع إلى منحى خطير". وأكد أنه ما من جندي روسي يشارك في العمليات في أوكرانيا أعيد إلى روسيا لوقف تمرد مجموعة "فاغنر". وقال "بوتين": "لم نضطر إلى سحب وحدات قتالية من منطقة العملية العسكرية الخاصة".

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