انت الان تتابع توفير مختبرات متنقلة لفحص عينات المواد الغذائية في المطاعم والأسواق خلال الحج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

خصصت أمانة العاصمة المقدسة مختبرات متنقلة لفحص عينات المواد الغذائية المعروضة في المطاعم والأسواق، والتي تقدم لضيوف الرحمن، حيث تعمل على تحليل عينات الأغذية والمياه، وللتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم أمانة العاصمة المقدسة أسامة زيتوني أن الأمانة تهدف من هذه الخدمة الجديدة إلى سرعة الإجراء في فحص عينات الأغذية، وتفادي ما قد يحدث من تأخير في حال الذهاب للمختبرات المركزية، ومباشرة حالات التسمم الغذائي بشكل سريع، حيث تتكون المختبرات المتنقلة من أجهزة حديثة لفحص العينات، وإظهار النتائج بشكل سريع ودقيق.

وذكر أن النتائج تستغرق من ساعة واحدة إلى 18 ساعة، وكل مختبر يمكن أن يحلل ما يقارب 200 عينة يوميًا، تشمل عينات الأغذية والمياه، فضلًا عن وجود المختبر المركزي بالعاصمة المقدسة، الذي يتسع لتحليل 500 عينة يوميًا.

وأضاف زيتوني أن الأمانة قد خصصت كادرًا تشغيليًا وطنيًا مؤهلًا للقيام بتشغيل هذه المختبرات، وقد تم توزيعها في مواقع متعددة بالمنطقة المركزية وفي المناطق المزدحمة حول المسجد الحرام، كما تقوم الفرق الرقابية بجولات رقابية على الأسواق والمنشآت الغذائية المختلفة لإجراء الفحوصات السريعة عليها وسحب العينات لفحصها في المختبرات المتنقلة التي تعمل على فحص العينات المسحوبة من الأسواق والمطاعم بشكلٍ فوري، وإجراء أعمال الرقابة الصحية من خلال أقسامها المختلفة.

وأشار إلى أن المختبرات المتنقلة ستشكل دافعًا كبيرًا في تعزيز منظومة سلامة الأغذية بالعاصمة المقدسة، والاستفادة منها في البلديات الفرعية والمرتبطة، وتسهم في عملية الكشف عن جودة الغذاء، ومباشرة حالات اشتباه التسمم الغذائي، وستوفر الوقت والجهد في عملية فحص الأغذية ومتابعة سلامتها خلال مواسم الحج والعمرة.