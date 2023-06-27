انت الان تتابع بلغت 48 ْم في الظل.. "الأرصاد": عرفات يشهد اليوم أعلى درجة حرارة بالمشاعر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - أكد المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد حسين القحطاني أن مشعر عرفات سجل اليوم أعلى درجة حرارة بالمشاعر المقدسة، حيث بلغت 48 ْم في الظل، ورياح حارة من شمالية إلى شمالية غربية سرعتها 34كم/ساعة بمعدل رطوبة منخفض (14%).

ونبّه "القحطاني" حجاج بيت الله إلى الالتزام الكامل بإرشادات الجهات المعنية خاصة الصحية، والحرص على عدم التعرض المباشر الأشعة الشمس؛ حفاظاً على سلامتهم وراحتهم.

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