انت الان تتابع "أنور يوسف" رجل الرؤيا الذي غيّر حياة "إبراهيم" يكشف كواليس أول لقاء بينهما ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحدث الحاج أنور يوسف، من حجاج دولة جنوب إفريقيا، الرجل الذي ظهر في الرؤيا، التي تحققت وتسببت في تغير حياة "إبراهيم" واعتناقه الدين الإسلامي، حيث كان يراه في المنام، ثم التقاه في الحقيقة.

وعن قصة اللقاء الأول بينهما، قال أنور يوسف: لم أكن أعرف إبراهيم من قبل، وإنما شجعني على الدخول إلى الكنيسة ارتداء من بالكنيسة ملابس المسلمين، رغم أنهما لم يكونا مسلمين، فكان اللقاء الأول بيننا ثم أنعم الله علي بتلقين إبراهيم الشهادة، وكان هذا في شهر رمضان المبارك قبل عدة أشهر.

وأضاف: استمرت زياراتي إلى جماعة الحاج إبراهيم رشيون لتقديم الدروس الإسلامية وشرح مبادئ وتعليمات الدين السمح وإقامة المحاضرات والندوات عن الإسلام والمسلمين بعد أن لقي الدين الإسلامي القبول لدى خمسة آلاف شخص في اللقاء الأول، الذي جمعني بهم في الكنيسة، وهناك نحو 100 ألف شخص مستعدون لاعتناق الدين الإسلامي قريبًا.

وعن الدعوة والإرشاد في جنوب إفريقيا، قال أنور يوسف: جانب الدعوة والإرشاد في جنوب إفريقيا يحظى باهتمام كبير من المملكة العربية السعودية مثلها مثل أي دولة يقيم فيها مسلمون، وهذا استمرار من المملكة لخدمة الإسلام والمسلمين، من خلال نشر المبادئ والتعليمات الإسلامية، توزيع المصاحف، بناء المساجد والمراكز الإسلامية والتعليمية والهيئات، والمؤسسات الإسلامية في جميع دول العالم، إضافة إلى هدية الحاج كل عام من المطبوعات الإرشادية، التي تتكون من كتب وأشرطة بمختلف اللغات التي تسهل على الإنسان فهم وتعلم الدين الإسلامي.

من ناحيته، قال الحاج إبراهيم رشيون: كانت تتكرر علّي رؤية مفادها، أن أمي تحثني على لبس ملابس المسلمين، وأني سأقابل رجلاً يرتدي تلك الملابس.

وأضاف: قبل ثلاثة أشهر؛ دخل علينا الحاج أنور يوسف في الكنيسة، ولم يكن يعرف أحدًا منا، حينها فرحت كثيرا وكأني أرى الرؤيا أمامي، وتأكدت بأن الرؤيا ستتحقق.