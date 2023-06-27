"السديس" يؤكد نجاح مشروع الترجمة الفورية لخطبة عرفة بعشرين لغة عالمية

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 27 يونيو, 2023, 12:07 مساءً

أكد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس نجاح مشروع الترجمة الفورية لخطبة عرفة بعشرين لغة عالمية. وأوضح أن الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي قامت بترجمة خطبة عرفة بـــــ (20) لغة عالمية وهي: (الإنجليزية، والفرنسية، والأوردية، والألمانية، والإسبانية، والإندونيسية، والبنغالية، والمالايامية، والأمهرية، والهاوسا، والتركية، والروسية، والصينية، والفارسية، والتاميلية، والفلبينية، والبوسنية، والسواحلية، والهندية، والسويدية)، وتم البث من خلال منصة وتطبيق (منارة الحرمين) بسلاسة ونجاح ولله الحمد والمنة. وبين أن المشروع يعكس جهود المملكة في إيصال رسالة الحرمين الشريفين ومنبر عرفة إلى العالم أجمع، مشيراً إلى أن "رئاسة شؤون الحرمين" قامت ببث خطبة يوم عرفة من خلال منصة وتطبيق (منارة الحرمين)، وعبر ترددات البث الإذاعية بالمشاعر المقدسة، باستخدام أحدث أجهزة البث التي تبث هذه الترددات من جوار المسجد الحرام للعالم كافة. ولفت النظر إلى استمرار سعي الرئاسة تجاه تسخير أحدث التقنيات الحديثة وآليات الذكاء الاصطناعي والمنتجات الإلكترونية التي من شأنها إيصال رسالة الحرمين الشريفين والارتقاء بالخدمات المقدمة للحجاج والمعتمرين والزائرين. يُذكر أن المشروع يأتي تحقيقاً لتطلعات ولاة الأمر-حفظهم الله- في إيصال رسالة الحرمين الشريفين للمسلمين وتقديم جميع الخدمات التي تعين الحاج والمعتمر والزائر على أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة وطمأنينة.

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