"الصحة" تعلن عن 147 إصابة بضربات شمس وتدعو الحجاج للإكثار من شرب المياه

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محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل عدد 147 حالة إصابة بإجهاد حراري وضربات شمس بين الحجيج، حتى هذه اللحظة نسأل الله لهم السلامة.

‏ودعت الوزارة في رسالة توعوية مهمة، جميع الحجاج للحرص على شرب المياه بكميات كبيرة، وتجنّب إرهاق الجسد، وقت توجههم إلى مزدلفة.

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