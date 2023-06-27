مركز "العمليات الأمنية" يختتم معرضه التعريفي والتوعوي بالظهران

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 27 يونيو, 2023, 1:26 مساءً

اختتم المركز الوطني للعمليات الأمنية ممثلاً في مركز العمليات الأمنية الموحدة (911) بالمنطقة الشرقية معرضه التعريفي والتوعوي في (الظهران مول) بمحافظة الظهران، وذلك خلال الفترة من 22 إلى 26 يونيو. وقدّم المركز للزوار تعريف عن رقم الطوارئ (911) وما يقدمه من خدمات أمنية وإنسانية للمواطنين والمقيمين والزائرين، بالاضافة لركن مخصص للأطفال. يذكر أن مركز العمليات الأمنية الموحدة (911) بالمنطقة الشرقية يخدم (13) محافظة، إضافة إلى مدينة الدمام، ووحّد عمل (29) غرفة عمليات تحت سقف واحد برقم طوارئ موحد هو (911)، وتعد مراكز العمليات الأمنية الموحدة (911) أحد أهم مشاريع مبادرات وزارة الداخلية التي نفذتها بالتعاون مع برنامج جودة الحياة أحد برامج رؤية السعودية 2030.

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