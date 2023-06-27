انت الان تتابع هيئة النقل: السكوتر الكهربائي في الحج مقتصر على منسوبي الجهات الحكومية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 27 يونيو, 2023, 1:48 مساءً

أكدت الهيئة العامة للنقل على أن استخدام السكوترات الكهربائية على فئتين محددتين خلال موسم حج هذا العام؛ وذلك لرفع مستوى السلامة والحماية الوقائية لضيوف الرحمن في المشاعر المقدسة. وأشارت إلى أن استخدام السكوترات الكهربائية مقتصر على تنقلات منسوبي الجهات الحكومية والحجاج المصرح لها من قبل الهيئة العامة للنقل والأمن العام، منوهة على الالتزام بالتعليمات من قبل الجهات المختصة. وفي وقت سابق، أعلنت الهيئة العامة للنقل عن توفير أكثر من 1000 سكوتر بفئات مختلفة، ومنها الفئة رباعية العجلات، وثلاثية العجلات، وثنائية العجلات، لخدمة كبار السن من الحجاج وذوي الإعاقة، في مسار الخدمة المخصص من منشأة الجمرات باتجاه الحرم، ذهاباً وإياباً. ووفرت الهيئة فريقاً متخصصاً لهذه الخدمة لتوعية المستخدمين بالطرق الصحيحة للاستفادة منها، داعية جميع مستخدمي السكوتر للالتزام بالتعليمات والرخص الصادرة من الجهات المختصة. يأتي ذلك ضمن دور الهيئة في توفير خيارات تنقل مختلفة ومتنوعة، وتبنّي التقنيات الحديثة والتنقل الذكي لقياس مدى ملاءمتها ومساهمتها في توفير تجربة تنقل مميزة وضمان تنقلهم آمن للجميع.

كانت هذه تفاصيل خبر هيئة النقل: السكوتر الكهربائي في الحج مقتصر على منسوبي الجهات الحكومية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.