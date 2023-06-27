زوار الداخل يتوافدون على المدينة لقضاء العيد بجوار المسجد النبوي

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محمد بن مسعود - الدمام - توافد أعداد من زوار الداخل لاستغلال الفرصة وقضاء عطلة العيد بالمدينة جوار المسجد النبوي، بعد مغادرة ضيوف الرحمن المدينة المنورة إلى مكة المكرمة لأداء مناسك الحج.

و منذ يوم أمس بدأ الزوار بالتوافد على المدينة المنورة للصلاة بالمسجد النبوي وصيام يوم عرفة وقضاء أيام العيد، حيث تشهد المدينة توافد الزوار من خلال المنافذ البرية ومحطات القطار، في حين يفضل الزوار السكن بالمنطقة المركزية وتفضيلها على بعض المناطق للقرب من المسجد النبوي وإمكانية التنقل بين المواقع التاريخية.

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