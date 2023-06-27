انت الان تتابع صفقة إدوارد ميندي للأهلي تمت.. والإعلان قريب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 27 يونيو, 2023, 2:06 مساءً

بات انتقال السنغالي إدوارد ميندي حارس مرمى تشيلسي الإنجليزي إلى الدوري السعودي وشيكاً بعد إتمام إجراءات انتقاله إلى صفوف نادي الأهلي. فقد أكد فابريزيو رومانو وهو صحافي متخصص في سوق الانتقالات استكمال صفقة انتقال السنغالي إدوارد ميندي حارس مرمى تشيلسي الإنجليزي إلى النادي الأهلي السعودي. وكتب الصحفي الإيطالي على حسابه الشخصي عبر موقع "تويتر" أن صفقة ميندي اكتملت، ووقع الأهلي وتشيلسي على كل العقود، والأمر ذاته بالنسبة إلى اللاعب". ورجح فابريزيو رومانو صدور بيان رسمي قريباً بشأن انتقاله إلى دوري روشن السعودي. ولعب إدوارد ميندي دوراً رئيساً في فوز تشيلسي ببطولة دوري أبطال أوروبا قبل موسمين وتلقى الحارس السنغالي سابقاَ العديد من العروض الأخرى أبرزها من الدوري الفرنسي لضمه في الصيف. ومثل إدوارد ميندي (31 عاماً) نادي تشيلسي منذ عام 2020 ولعب منذ ذلك الحين 105 مباريات تلقى خلالها 86 هدفًا وحافظ على شباكه في 49 مباراة. وتأتي صفقة الحارس السنغالي في إطار الصفقات الكبيرة التي تبرمها الأندية السعودية هذا الصيف لتعزيز صفوفها في إطار مشروع رياضي ضخم يهدف للوصول بالدوري السعودي إلى قائمة أفضل 10 دوريات في العالم.

كانت هذه تفاصيل خبر صفقة إدوارد ميندي للأهلي تمت.. والإعلان قريب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.