عذبة للسباقات تفوز بكأس الوثبة للجياد العربية الأصيلة

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محمد بن مسعود - الدمام - حققت عذبة للسباقات والعائدة للأمير عبدالعزيز بن أحمد بن عبدالعزيز "كأس الوثبة" المخصص للجياد العربية الأصيلة ضمن مهرجان سباقات الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

وجاء الإنجاز السعودي عن طريق فرس "زايدة عذبه" إنتاج عذبة، وهو الانتصار الثاني على التوالي في سجل الفرس السباقي من ثاني مشاركة لها لمسافة الميل بقيادة الخيال "تاق أوشيه"، وبفارق 9 أطوال ونصف عن الفرس فكتوريا التي حلت ثانيةً في السباق الذي جرى بميدان ويندسور بالمملكة المتحدة.

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