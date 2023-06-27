انت الان تتابع فرق الإطفاء في الإمارات تسيطر على حريق بمبنى سكني في عجمان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 27 يونيو, 2023, 2:38 مساءً

نشب، اليوم الثلاثاء، حريق في ناطحة سحاب سكنية بإمارة عجمان في الإمارات العربية المتحدة. وأعلنت شرطة عجمان على حسابها بموقع "تويتر" السيطرة على الحريق في ظل عدم ورود تقارير عن وقوع إصابات أو وفيات. وأظهرت لقطات فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي اشتعال الحريق بركن بالمبنى من أسفله وحتى سطحه، بينما تساقطت أجزاء من حطام البرج.

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