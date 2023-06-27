انت الان تتابع "الربيعة": إجمالي عدد الحجاج لهذا العام 1,845,045 حاجاً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

أعلن وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، اليوم، أن عدد الحجاج لهذا العام 1444هـ، والبالغ عددهم 1,845,045 حاجاً، قدِموا من أكثر من 150 دولة، داعياً الله لهم أن يكملوا مناسكهم بيسرٍ وسهولة، وأن يعودوا إلى بلادهم سالمين آمنين.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الوزير توفيق الربيعة بمخيم الوزارة في مشعر عرفات.

وأكد "الربيعة" أن وزارة الحج والعمرة وجميع شركائها يتابعون من خلال الفرق الميدانية وعلى مدار الساعة كافة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، منوهاً إلى أن الوزارة ستتعامل بحزم مع أي تقصير يؤثّر على رحلة الحجاج وأدائهم لنسكهم.

وقدم "الربيعة" شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على اهتمامهما وحرصهما على تقديم أفضل وأجود الخدمات لضيوف بيت الله الحرام.

كما تقدم بالشكر للأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا، والأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية والأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس لجنة الحج والزيارة بالمدينة المنورة وسمو نائبيهما، والجهات العاملة في خدمة ضيوف الرحمن من كافة القطاعات (المدنية والعسكرية) التي عملت كنسيج واحد لإنجاح موسم حج هذا العام، وتأمين راحة ضيوف الرحمن بما يحقق تطلعات القيادة.

وكانت وزارة الحج والعمرة قد أعلنت، ظهر اليوم، عن اكتمال عمليات التفويج والتصعيد إلى مشعر عرفات، وخلو مشعر منى من الحجاج اليوم، منذ الساعة الـ 10 صباحًا.