انت الان تتابع "أمانة الشرقية" تستقبل العيد بتهيئة 718 حديقة و12 منتزهًا و206 مضامير و10 واجهات بحرية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 27 يونيو, 2023, 2:57 مساءً

تزيّنت المنطقة الشرقية بالإنارات والمجسمات التجميلية، احتفالاً بعيد الأضحى المبارك، جاء ذلك ضمن جهود أمانة المنطقة الشرقية، في نشر مظاهر الفرح والبهجة في مختلف الميادين وشوارع المنطقة، كما قامت الأمانة بوضع إنارة الزينة في المباني التابعة للأمانة، ومباني البلديات. وأكدت الأمانة أنه من ضمن استعداداتها للعيد جرى تهيئة 718 حديقة، إذ تم تجهيزها بكل الخدمات اللازمة من مسطحات خضراء وألعاب أطفال ومظلات وملاعب لممارسة الرياضات المختلفة، بالإضافة إلى تهيئة 12 منتزهًا و206 مضامير مشي، و10 واجهات بحرية وكورنيش بالمنطقة؛ وذلك لاستقبال الزوار والمتنزهين خلال إجازة العيد، كما تم تهيئة 273 ملعبًا رياضيًا، وساحة بلدية، بالإضافة إلى زراعة الورود والزهور الموسمية في كل أنحاء مدن ومحافظات المنطقة الشرقية. يأتي ذلك بعدما انتهت أمانة المنطقة الشرقية من تركيب المجسمات التجميلية، وعقود الزينة، بالإضافة إلى إنارة الزينة على الأعمدة والأشجار احتفالًا بعيد الأضحى المبارك. فيما توزعت إنارة الزينة، والمجسمات التجميلية في طرق وشوارع حاضرة الدمام، والميادين بعدد يتجاوز 2000 مجسم، وإنارة في حاضرة الدمام.

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