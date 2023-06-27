انت الان تتابع تعرف على تفاصيل عقد انتقال حكيم زياش إلى النصر بعد موافقة تشيلسي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 27 يونيو, 2023, 2:59 مساءً

كشف موقع "footmercato" الفرنسي عن آخر تطورات مفاوضات النصر مع نادي تشيلسي الإنجليزي؛ للتعاقد مع المغربي حكيم زياش، لاعب الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية. وأفاد الموقع بأنه تم الاتفاق كاملًا بين النصر وتشيلسي، على انتقال "زياش" إلى النادي السعودي، وسيخضع اللاعب اليوم للفحص الطبي، كما أنه تم الاتفاق على جميع بنود انتقال اللاعب المغربي. وأوضح الموقع أن تشيلسي سيحصل على تعويض قدره 15 مليون يورو، لارتباط زياش مع النادي الإنجليزي بعقد حتى 2025، كما سيحصل على عقد بقيمة 12 مليون يورو سنوياً. ويلعب حكيم زياش البالغ من العمر 30 عاما، لنادي تشيلسي الإنجليزي منذ 2020، قادمًا من نادي أياكس الهولندي، الذي لعب له لمدة 4 سنوات.

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