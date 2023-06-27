دعوات وابتهالات الحجاج في آخر ساعة من يوم عرفة

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الرياض - محمد الوسيري - وثقت مقاطع فيديو نشرتها قناة “الإخبارية”، دعوات الحجاج وخشوعهم من على جبل الرحمة في آخر ساعة من يوم عرفة.

وظهر في أحد الفيديوهات، حاج يدعو الله بخشوع وبكاء، طالبًا المغفرة في آخر ساعة من يوم عرفه.

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دعوات الحجاج في يوم عرفة

كما ظهر حاج يبتهل بالدعاء من على قمة جبل الرحمة، رافعًا يديه لله عز وجل طالبًا الرحمة والمغفرة.

ويترقب مشعر مزدلفة نفرة الحجاج قادمين إليه من مشعر عرفات قبل غروب شمس يوم التاسع من ذي الحجة، استكمالًا لأداء مناسك الحج تأسيًا بالنبي صلى الله عليه وسلم.