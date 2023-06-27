انت الان تتابع رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية يرصد جاهزية مرافق مشروع الإفادة من الهدي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
27 يونيو, 2023, 3:57 مساءً
وقف رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية الدكتور محمد بن سليمان الجاسر، على جاهزية مرافق ومجمعات التشغيل لمشروع المملكة العربية السعودية للإفادة من الهدي والأضاحي، والتأكد من كفاءتها استعداداً لتنفيذ نسك حجاج بيت الله الحرام، الذي يبدأ بعد شروق شمس يوم غد العاشر من ذي الحجة ويستمر إلى غروب شمس ثالث أيام التشريق.
واستمع إلى شرح عن خطة العمل من بداية تنفيذ النسك، إلى أن يتم تغليفها وتوزيعها على مستحقيها؛ مشدداً على ضرورة الالتزام التام بتطبيق الاشتراطات الصحية والشرعية والفنية كافة، والتعاون مع بعثات الحج.
وحثّ العاملين على التقيد بالخطط الموضوعة في المراحل كافة لتفادي أي صعوبات قد تطرأ خلال تنفيذ النسك.
يُذكر أن عدد العاملين في المشروع هذا العام قد تجاوز ثلاثين ألف شخص، ويحظى مشروع المملكة للإفادة من الهدي والأضاحي بأضخم مرافق وإمكانيات تشغيلية على مستوى العالم بمعدل إنجاز يعد الأعلى عالميًا؛ حيث يستوعب المشروع هذا العام ما يزيد على مليون رأس من الأغنام يتم تنفيذها في الوقت الشرعي، وهو إنجاز يتحقق بفضل من الله ثم بفضل الدعم غير المحدود من حكومة المملكة.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية يرصد جاهزية مرافق مشروع الإفادة من الهدي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.