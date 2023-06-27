انت الان تتابع رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية يرصد جاهزية مرافق مشروع الإفادة من الهدي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

وقف رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية الدكتور محمد بن سليمان الجاسر، على جاهزية مرافق ومجمعات التشغيل لمشروع المملكة العربية السعودية للإفادة من الهدي والأضاحي، والتأكد من كفاءتها استعداداً لتنفيذ نسك حجاج بيت الله الحرام، الذي يبدأ بعد شروق شمس يوم غد العاشر من ذي الحجة ويستمر إلى غروب شمس ثالث أيام التشريق.

واستمع إلى شرح عن خطة العمل من بداية تنفيذ النسك، إلى أن يتم تغليفها وتوزيعها على مستحقيها؛ مشدداً على ضرورة الالتزام التام بتطبيق الاشتراطات الصحية والشرعية والفنية كافة، والتعاون مع بعثات الحج.

وحثّ العاملين على التقيد بالخطط الموضوعة في المراحل كافة لتفادي أي صعوبات قد تطرأ خلال تنفيذ النسك.