انت الان تتابع "الغامدي" شاكرًا جماهير الأهلي: نحن جاهزون للتحدي بكم ومن أجلكم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

وجّه رئيس النادي الأهلي الدكتور خالد الغامدي كلمة لجماهير النادي أكد من خلالها ‏أنه بقدر فخره واعتزازه بكونه على رأس العمل في أهم الصروح الرياضية في هذا الوطن الغالي، إلا أنه يعلم عِظَم المسؤولية في إرضاء المدرج الأول في كرة القدم السعودية، وقال: هذا هو الهدف الذي أعدكم بأنني لن أتنازل أو أحيد عنه طيلة فترة رئاستي للنادي بإذن الله.

وقال "الغامدي": نحن جاهزون للتحدي بكم ومن أجلكم، وبإذن الله ستتوالى الأفراح الأهلاوية على كل المستويات، وجئتكم مُحبًا من خلف المدرجات وسأعود لها يومًا ما، وكل ما أتمناه من الله العلي القدير أن أترك أثرًا يليق بهذا الكيان العظيم ويُسعد جماهيره الوفية.

‏وتابع قائلًا: أدعوكم جميعًا اليوم لكي نقف خلف هدف واحد فقط هو خدمة هذا الكيان العظيم، ومن أجل تحقيق كل الطموحات المرجوة، والإسهام في تحقيق رؤية سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في برنامجه الفريد والاستثنائي، والذي جعل المملكة قِبلةً لكل الرياضيين في العالم، وفي وقت قياسي، ولتحقيق أهداف صندوق الاستثمارات العامة ووزارة الرياضة بقيادة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل في أعظم نسخة للرياضة السعودية.

‏وقال: نحن كمجلس إدارة وكفريق عمل بحاجة لكل أهلاوي عاشق ومحب للكيان (دعمًا ومشورةً)؛ لأننا بكم ومعكم أقوى وأسرع في الوصول لأهدافنا سويًا يدًا بيد.

‏وأعرب في الختام عن شكره لكل من وثق به ودعمه وآمن بفريق عمله، وقال: إن أبوابنا مفتوحة لكل من اختلف معنا، وكلا الفريقين لهم حق علينا وهم محل اهتمامنا وتقديرنا.

‏وشكر أعضاء مجلس الإدارة على تحمّلهم المسؤولية وقبول التحدي، كما شكر الإدارة المكلفة على ما قدمته، وقدّم شكره لكل إعلامي شارك بقلمه أو صوته بحيادية وتجرّد تام سواء بثناء مستحق أو بنقد هادف بنّاء، كما شكر الرابطة على كل ما قدمته بحرفية عالية متميزة كما عهدناها.