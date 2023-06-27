وزير الصحة: استقرار الحالات الصحية في مشعر عرفات

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محمد بن مسعود - الدمام - أكد وزير الصحة فهد الجلاجل استقرار الحالة الصحية للحجاج في مشعر عرفات.

وقال في تغريدة عبر حسابه على "تويتر": "من مشعر عرفات وبين السكينة والدعوات، ‏بحمد الله شهدنا استقرار الحالات الصحية في يوم عرفة الفضيل، ويعود ذلك بفضل الله ثم بجهود كل العاملين في موسم الحج من رجال الأمن وأبطال الصحة والقائمين على الحج من كل القطاعات".

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