نفرة مزدلفة.. ضيوف الرحمن يسلكون أطول طريق مشاة في العالم

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 27 يونيو, 2023, 4:59 مساءً

ودّع حجاج بيت الله الحرام بعد غروب شمس هذا اليوم مشعر عرفات الطاهر، ليكملوا رحلتهم الإيمانية إلى مشعر الله الحرام "مزدلفة". وتسلك الجموع المليونية، في مشهد النفرة، مسارات المشاة التي اكتست ببياض الإحرامات في ثالث محطة في رحلة الحج. وتعد طرق المشاة في المشاعر المقدسة الممتدة من منطقة جبل الرحمة بمشعر عرفات وحتى مشعر منى مرورًا بمزدلفة بطول 25 كيلو متراً، أطول ممر مشاة في العالم، ويشهد سنوياً في موسم الحج أكبر حركة سير بشرية في العالم. وعلى امتداد الممر تتوزع نقاط ضخ رذاذ الماء تلطيفاً للأجواء، وتخفيفاً للحرارة.

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