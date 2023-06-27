شكرا لقرائتكم الحجاج يسلكون أطول طريق مشاة بالعالم في نفرة مزدلفة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - ودّع حجاج بيت الله الحرام بعد غروب شمس هذا اليوم مشعر عرفة الطاهر، ليكملوا رحلتهم الإيمانية إلى مشعر الله الحرام “مزدلفة”.

وسلكت الجموع المليونية مسارات المشاة التي اكتست ببياض الإحرامات في ثالث محطة في رحلة الحج.

قد يهمّك أيضاً

طرق المشاة

وتعد طرق المشاة في المشاعر المقدسة الممتدة من منطقة جبل الرحمة بمشعر عرفة وحتى مشعر منى مرورًا بـ مزدلفة بطول 25 كيلو متراً، أطول ممر مشاة في العالم، ويشهد سنوياً في موسم الحج أكبر حركة سير بشرية في العالم.

وعلى امتداد الممر تتوزع نقاط ضخ رذاذ الماء تلطيفاً للأجواء، وتخفيفاً للحرارة.