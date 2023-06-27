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الحجاج يسلكون أطول طريق مشاة بالعالم في نفرة مزدلفة

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الرياض - محمد الوسيري - ودّع حجاج بيت الله الحرام بعد غروب شمس هذا اليوم مشعر عرفة الطاهر، ليكملوا رحلتهم الإيمانية إلى مشعر الله الحرام “مزدلفة”.

وسلكت الجموع المليونية مسارات المشاة التي اكتست ببياض الإحرامات في ثالث محطة في رحلة الحج.

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طرق المشاة

وتعد طرق المشاة في المشاعر المقدسة الممتدة من منطقة جبل الرحمة بمشعر عرفة وحتى مشعر منى مرورًا بـ مزدلفة بطول 25 كيلو متراً، أطول ممر مشاة في العالم، ويشهد سنوياً في موسم الحج أكبر حركة سير بشرية في العالم.

وعلى امتداد الممر تتوزع نقاط ضخ رذاذ الماء تلطيفاً للأجواء، وتخفيفاً للحرارة.

 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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