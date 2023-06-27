شكرا لقرائتكم طلائع الحجاج يصلون إلى مشعر مزدلفة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - بدأت طلائع الحجاج الوصول إلى مشعر مزدلفة، من مشعر عرفة، حيث أتوا عن طريق المشي أو وسائل النقل المتاحة بالسعودية، وفقًا لما رصدته قناة “الإخبارية”.

نفرة الحجاج

وتعد النفرة من عرفات إلى مزدلفة المرحلة الثالثة من مراحل تنقلات حجاج بيت الله الحرام في المشاعر المقدسة لأداء مناسك حجهم، بعد التفويج إلى مشعر منى والتصعيد إلى مشعر عرفة.

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وفي مزدلفة يؤدي الحجيج صلاتي المغرب والعشاء جمعًا وقصرًا ولا ينبغي للحاج الانشغال بالتقاط الحصى قبل أداء الصلاة، والسنة أن يبيت الحجاج ليلتهم تلك بمزدلفة حتى يصلوا بها الفجر، ورُخّص للنساء والضعفاء والأطفال بالذهاب إلى منى آخر الليل.