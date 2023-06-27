البرازيلي نيمار يحسم موقفه من الانتقال للدوري السعودي

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 27 يونيو, 2023, 5:40 مساءً

كشفت تقارير إعلامية أن نجم باريس سان جيرمان الدولي البرازيلي نيمار جونيور حسم موقفه من الانتقال إلى الدوري السعودي. وذكرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية أن نيمار لا يفضل الانتقال إلى الدوري السعودي لأنه يستمتع بحياته في العاصمة الفرنسية. وأوضحت "ليكيب" أن فرص بقاء نيمار حاليًا مع سان جيرمان أكثر من رحيله بعكس ما كان عليه الحال في صيف العام الماضي. وأشارت إلى أن رغبة النجم البرازيلي أحبطت أيضًا آمال نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي في ضمه هذا الصيف وذلك بعد مفاوضات مع مسؤولي باريس في الشهر الماضي. ولفتت الصحيفة الفرنسية إلى أن بقاء نيمار في سان جيرمان تعززه عوامل أخرى مثل إمكانية وصول المدرب الإسباني لويس إنريكي وتلويح كيليان مبابي برغبته في الرحيل بنهاية عقده مع الفريق الباريسي في صيف 2024. وكانت صحيفة "ذا أتلتيك" البريطانية أكدت أن نيمار بات أحدث المطلوبين في الدوري السعودي بعدما حصل اللاعب البرازيلي على عرض ضخم للانتقال إلى البطولة العربية. يُذكر أن عقد نيمار (31 عامًا) ينتهي مع النادي الباريسي في صيف 2027.

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