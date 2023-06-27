انت الان تتابع تم القبض.. الأمن العام يستعرض عدداً من الجرائم التي أطاح بمرتكبيها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 27 يونيو, 2023, 5:59 مساءً

استعرض الأمن العام في مقطع فيديو عدداً من الجرائم التي تمّ القبض على مرتكبيها. وجاء في مقطع الفيديو الذي حمل عنوان "في قبضة رجال الأمن"، أنه تمّ إلقاء القبض على مخالف لنظام أمن الحدود يمني الجنسية ومواطن في محافظة الكامل قاما بترويج مادة الإمفيتامين المخدر، وضبط بحوزتهما مبلغ مالي. وبحسب الفيديو، تم القبض على 4 مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية في جازان قاموا بترويج مادتي الحشيش والإمفيتامين المخدرتين، وضبط بحوزتهم على هواتف متنقلة، فيما تم القبض في الرياض على مقيم و 4 مواطنين قاموا باتخاذ منزل وكراً لترويج المخدرات وبث السموم، وضبط بحوزتهم 55816 قرصاً خاضعاً لتنظيم التداول الطبي، و بودرة تزن كيلو وستمائة جرام من المادة نفسها، ومادتا الحشيش والإمفيتامين المخدر و3 أسلحة نارية وذخيرة حية. وأضاف الأمن العام على حسابه بـ"تويتر"، أنه تم القبض على مواطنين في الرياض قاما بترويج مادتي الإمفيتامين والحشيش المخدرتين.كما تم القبض على مواطن في حائل قام بترويج 3 كيلو و 300 جرام من مادة الحشيش المخدر، كما ضبط بحوزته مبلغ مالي. وفي نجران تم القبض على 5 مقيمين من الجنسية الباكستانية قاموا بترويج كيلو و 850 جراماً من مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو)، وضبط بحوزتهم مبلغ مالي وهواتف متنقلة. وفي جدة تم القبض على مقيم من الجنسية الباكستانية قام بترويج مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو). وفي سكاكا تم القبض على مواطن في سكاكا قام بترويج أقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي وضبط بحوزته سلاحان ناريان وذخيرة حيّة وهواتف متنقلة ومبلغ مالي.

كانت هذه تفاصيل خبر تم القبض.. الأمن العام يستعرض عدداً من الجرائم التي أطاح بمرتكبيها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.