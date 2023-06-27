"الوطني للوثائق والمحفوظات" ينشر وثيقة تاريخية بعنوان "ملوك المملكة في خدمة الحجاج"

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 27 يونيو, 2023, 6:05 مساءً

نشر المركز الوطني للوثائق والمحفوظات وثيقة تاريخية من عام ١٣٩٤هـ عنونها بـ"ملوك المملكة في خدمة الحجاج"، وتُظهر الوثيقة مرسوماً ملكياً موقعاً من جلالة الملك فيصل بن عبدالعزيز آل سعود -رحمه الله- تيسيراً على حجاج بيت الله الحرام ومساهمة من الدولة في تخفيف العبء على غير القادرين منهم يلغى رسم الخدمات العامة. وجاء في الوثيقة: "إنه لشرفٌ عظيم لهذا الشعب، شعب المملكة العربية السعودية أن يكون له الحظ في خدمة الأماكن المقدسة، وأن يقوم على حفظ راحتكم واطمئنانكم وأمنكم في هذه الأماكن، وأن هذا من أولى الاهتمامات التي يعتبرها هذا الشعب من أولى واجباته ولا يقصد من ذلك أن يحصل على الشكر". وتولي حكومة المملكة العربية السعودية منذ توحيدها وحتى يومنا جل اهتمامها ورعايتها للأماكن المقدسة، وتبذل قصارى جهدها لراحة ضيوف الرحمن القادمين من جميع أنحاء العالم لأداء مناسك العمرة والحج بكل يسر وطمأنينة.

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